МИД России: Москва сделала все для продолжения диалога с Украиной

По его словам, при этом украинская сторона предпринимала многочисленные попытки создать впечатление, что переговоры были заблокированы не по ее инициативе, распространяя заявления о нежелании России идти на мир. Однако в настоящее время Украина вынуждена признать свою неспособность достичь каких-либо результатов в рамках переговорного процесса, отметил посол.