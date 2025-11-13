Ричмонд
В США обнародовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван «собакой»

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали три электронных письма, связанных с осужденным за торговлю несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, в которых упоминается действующий президент Дональд Трамп.

Демократы из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США обнародовали три электронных письма, связанных с осужденным за торговлю несовершеннолетними Джеффри Эпштейном, в которых упоминается действующий президент Дональд Трамп.

В одном из писем Эпштейн называет Трампа «собакой, которая не лаяла», намекая на его возможную осведомлённость о преступлениях, но нежелание их разглашать. В переписке с соучастницей Гислейн Максвелл он выражает уверенность в том, что Трамп, проведший несколько часов с одной из жертв в его доме, не был упомянут в ходе расследования.

В другом письме, адресованном журналисту Майклу Вулффу, Эпштейн утверждает, что Трамп, который «конечно, знал о девушках», попросил его покинуть клуб Мар-а-Лаго, что, по мнению CNN, могло быть связано с переманиванием персонала.

Третье письмо содержит предупреждение Вулффа о том, что CNN может задать Трампу вопрос об отношениях с Эпштейном во время дебатов, и что отрицание факта посещений может принести Эпштейну «ценный пиар и политическую валюту». Демократы заявили, что эти материалы вызывают серьёзные вопросы о степени осведомлённости Трампа о преступлениях Эпштейна.

Ранее сообщалось, что Белый дом прокомментировал договоренности Трампа с Венгрией.

