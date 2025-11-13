В США обнародовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван «собакой»

В одном из писем Эпштейн называет Трампа «собакой, которая не лаяла», намекая на его возможную осведомлённость о преступлениях, но нежелание их разглашать. В переписке с соучастницей Гислейн Максвелл он выражает уверенность в том, что Трамп, проведший несколько часов с одной из жертв в его доме, не был упомянут в ходе расследования.