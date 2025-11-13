Погранслужба Украины подтвердила бегство «кошелька Зеленского» Миндича из страны

«Миндич имел документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, в отношении него не было никаких ограничений», — отметили в ведомстве.
Ранее украинские депутаты сообщали, что Миндич выехал за границу перед проведением масштабных обысков. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые.
