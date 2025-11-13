Власти Франции намерены выделить дополнительно 4,2 млрд евро на оборону в космосе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции дополнительно выделят 4,2 млрд евро на оборону в космосе. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон, выступая в Тулузе на церемонии открытия штаба космического командования, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в X, передает ТАСС.
«В рамках обновления закона о военном планировании предусмотрено выделение дополнительных средств на космическое направление — 4,2 млрд евро на период с 2026 по 2030 годы», — указал Макрон.
Изначально в этот период планировалось выделить 6 млрд евро на оборону в космосе.
Глава государства добавил, что к этому добавятся «более 16 млрд евро на развитие гражданской космической отрасли Франции, включая двойные военно-гражданские проекты».
По его словам, с 2027 года Франция развернет патрульные спутники, «предназначенные для наблюдения, инспекции и, при необходимости, противодействия угрозам на орбите». «Война уже сегодня ведется в космосе, и именно там начнется война завтрашнего дня», — сказал он. -0-