Власти Франции намерены выделить дополнительно 4,2 млрд евро на оборону в космосе

По его словам, с 2027 года Франция развернет патрульные спутники, «предназначенные для наблюдения, инспекции и, при необходимости, противодействия угрозам на орбите». «Война уже сегодня ведется в космосе, и именно там начнется война завтрашнего дня», — сказал он. -0-