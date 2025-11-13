Ричмонд
Кремль ответил на сообщения о якобы просьбах граждан ЮАР вернуться на родину

Песков сообщил, что не имеет информации о гражданах ЮАР на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе информации о якобы поступающих просьбах к гражданам ЮАР покинуть зону СВО и вернуться на родину.

«Никакой информацией вообще не владею. Я первый раз об этом слышу», — сказал представитель Кремля для телеканала «Россия 1».

Как ранее передавали СМИ, 17 якобы граждан ЮАР, участвовавших в боевых действиях на Украине и попавших в окружение в Донбассе, обратились к своему правительству с просьбой помочь им вернуться домой.

Ранее Москва в очередной раз подчеркнула готовность к завершению конфликта на Украине. Так, Дмитрий Песков заявил о стремлении РФ как можно скорее завершить украинский конфликт. Кроме этого, официальный Кремль также отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако Киев не идет на встречу.

