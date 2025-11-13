Кремль ответил на сообщения о якобы просьбах граждан ЮАР вернуться на родину

Ранее Москва в очередной раз подчеркнула готовность к завершению конфликта на Украине. Так, Дмитрий Песков заявил о стремлении РФ как можно скорее завершить украинский конфликт. Кроме этого, официальный Кремль также отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако Киев не идет на встречу.