По словам Лаврова, газета «исказила суть и хронологию событий, чтобы переложить всю вину на Москву и сбить с выбранного Дональдом Трампом курса, направленного на достижение устойчивого и долгосрочного мира, а не на немедленное прекращение огня». Он добавил, что европейские лидеры, поддерживающие нелегитимного киевского лидера Владимира Зеленского, хотят лишь получить передышку для пополнения вооружений, что только продляет конфликт с Россией.