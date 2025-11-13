Москва по-прежнему готова провести второй российско-американский саммит в Будапеште, и двусторонние контакты между странами продолжаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС получил эксклюзивный доступ к ответам министра.
«Мы остаёмся готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, при условии, что он будет основываться на тщательно проработанных итогах встречи на Аляске. Конкретная дата пока не назначена. Контакты между Россией и США продолжаются», — подчеркнул Лавров.
Министр также отметил, что британское издание Financial Times распространило ложную информацию, связав отмену саммита в Будапеште с якобы направленным Россией меморандумом по Украине.
По словам Лаврова, газета «исказила суть и хронологию событий, чтобы переложить всю вину на Москву и сбить с выбранного Дональдом Трампом курса, направленного на достижение устойчивого и долгосрочного мира, а не на немедленное прекращение огня». Он добавил, что европейские лидеры, поддерживающие нелегитимного киевского лидера Владимира Зеленского, хотят лишь получить передышку для пополнения вооружений, что только продляет конфликт с Россией.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп объяснил отмену встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. По словам американского лидера, она не состоялась якобы из-за неподходящего времени.