Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште

Контакты между РФ и США продолжаются, отметил Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Москва по-прежнему готова провести второй российско-американский саммит в Будапеште, и двусторонние контакты между странами продолжаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС получил эксклюзивный доступ к ответам министра.

«Мы остаёмся готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, при условии, что он будет основываться на тщательно проработанных итогах встречи на Аляске. Конкретная дата пока не назначена. Контакты между Россией и США продолжаются», — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что британское издание Financial Times распространило ложную информацию, связав отмену саммита в Будапеште с якобы направленным Россией меморандумом по Украине.

По словам Лаврова, газета «исказила суть и хронологию событий, чтобы переложить всю вину на Москву и сбить с выбранного Дональдом Трампом курса, направленного на достижение устойчивого и долгосрочного мира, а не на немедленное прекращение огня». Он добавил, что европейские лидеры, поддерживающие нелегитимного киевского лидера Владимира Зеленского, хотят лишь получить передышку для пополнения вооружений, что только продляет конфликт с Россией.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп объяснил отмену встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии. По словам американского лидера, она не состоялась якобы из-за неподходящего времени.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше