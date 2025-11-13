Пушков пояснил, что скрывается за словами президента Финляндии о диалоге с Россией

Пушков заявил, что содержательный диалог между Москвой и Брюсселем возможен только после кардинального изменения политического курса Евросоюза, который в настоящее время направлен на разрыв отношений с Россией. Сенатор выразил уверенность, что при нынешнем руководстве ЕС и ключевых стран-участниц возобновление конструктивного взаимодействия невозможно.