G7 объявила о планах усилить экономическое давление на Россию

Страны «большой семерки» (G7) объявили о намерении усилить экономическое давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

В совместном заявлении по итогам встречи глав министерств иностранных дел говорится о планах ужесточения санкционного режима.

Кроме того, в документе указывается, что G7 могут принять меры в отношении третьих стран и организаций, которые, по мнению участников группы, оказывают финансовую поддержку российским военным усилиям.

Ранее сообщалось, что Лавров подтвердил готовность России к саммиту с США в Будапеште.

