Рубио: испытания ядерного потенциала США включают в том числе средства доставки

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала США, «что включает средства доставки».

Источник: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.

«Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал Рубио.

