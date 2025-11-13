Рубио: испытания ядерного потенциала США включают в том числе средства доставки

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в провинции Онтарио в Канаде.
«Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал Рубио.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше