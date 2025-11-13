Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал возможную причину переноса саммита в Будапеште

Лавров сообщил о подковерных докладах Трампу перед саммитом в Будапеште.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в верхах между Россией и США в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов». Об этом министр сказал в интервью для Corriere della Sera, но итальянская газета позднее отказалась его публиковать. Текст приводит ТАСС.

Лавров также подробно описал, что происходило с переговорами по Украине после саммита в Анкоридже.

«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про “неготовность России к переговорам”, “срыв” итогов Анкориджа я не собираюсь», — сказал глава российского МИД.

Министр иностранных дел охарактеризовал договоренности в Анкоридже как важный шаг к долгосрочному миру на Украине. По его словам, они направлены на преодоление последствий событий февраля 2014 года в Киеве, которые он назвал антиконституционным переворотом, инспирированным администрацией Барака Обамы.

Он также отметил, что эти договоренности учитывают текущие реалии и соответствуют условиям урегулирования, ранее предложенным президентом России Владимиром Путиным.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия сделала все возможное для продолжения переговоров с Украиной.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше