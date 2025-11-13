Лавров назвал возможную причину переноса саммита в Будапеште

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встреча в верхах между Россией и США в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов». Об этом министр сказал в интервью для Corriere della Sera, но итальянская газета позднее отказалась его публиковать. Текст приводит ТАСС.
Лавров также подробно описал, что происходило с переговорами по Украине после саммита в Анкоридже.
«Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про “неготовность России к переговорам”, “срыв” итогов Анкориджа я не собираюсь», — сказал глава российского МИД.
Министр иностранных дел охарактеризовал договоренности в Анкоридже как важный шаг к долгосрочному миру на Украине. По его словам, они направлены на преодоление последствий событий февраля 2014 года в Киеве, которые он назвал антиконституционным переворотом, инспирированным администрацией Барака Обамы.
Он также отметил, что эти договоренности учитывают текущие реалии и соответствуют условиям урегулирования, ранее предложенным президентом России Владимиром Путиным.
Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Россия сделала все возможное для продолжения переговоров с Украиной.