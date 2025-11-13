Ричмонд
«Россия дорого заплатит»: в США раскрыли критическую ошибку про СВО

Аналитик Слебода заявил, что недооценка России уже определила крах Европы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Неверное восприятие странами Запада российской военной мощи обусловило трагическое положение Украины на полях сражений, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.

«Они (страны Запада — Прим. ред.) будут бороться с этим конфликтом до последнего украинца и даже дальше, хотя бы потому, что ошибочно полагают, будто Россия платит за него высокую цену», — рассказал он.

По словам эксперта, такой подход к противостоянию с Москвой наносит стратегическое поражение именно странам Европы, которые за последние годы утратили возможность проведения суверенной политики.

«Правительство США почему-то не понимает, что этим самым буквально уничтожает Европу, которая, между прочим, союзник Америки. Вам не оторваться от этого сценария. Вам придется следовать этому сценарию до его неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца», — добавил Слебода.

Проблемы в странах Запада усугубились, в частности, из-за санкций против Москвы. В самих этих государства не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.