Токаев заявил, что все успехи России связаны с деятельностью Путина

На официальном обеде в Кремле, организованном в его честь, казахстанский лидер заявил, что все достижения страны связаны с деятельностью, дальновидной политикой и авторитетным лидерством российского президента. Токаев подчеркнул личный вклад Путина в укрепление российской государственности и усиление международных позиций государства.