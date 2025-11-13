Токаев заявил, что все успехи России связаны с деятельностью Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего государственного визита в Москву высоко оценил роль Владимира Путина в развитии современной России.
На официальном обеде в Кремле, организованном в его честь, казахстанский лидер заявил, что все достижения страны связаны с деятельностью, дальновидной политикой и авторитетным лидерством российского президента. Токаев подчеркнул личный вклад Путина в укрепление российской государственности и усиление международных позиций государства.
Также он процитировал казахскую мудрость, назвав Россию «Богом данным соседом» для Казахстана, и предложил тост за светлое будущее и процветание народов двух стран и за президента России.
