«Придет поражение». На Западе раскрыли, что теперь думают о России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал в Европарламенте лекцию, в которой изложил пять сценариев будущего Украины и ЕС, рассказывается в материале The European Conservative.
«Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы», — цитирует профессора издание.
В качестве «наименее плохого исхода» для Украины он назвал признание Киевом потерь Крыма и восточных областей, чтобы украинцы перестали гибнуть «в войне, которую они не могут выиграть».
Вместе с тем Миршаймер предупредил, что с прекращением огня напряженность в отношениях между Россией и Европой не закончится и перечислил шесть потенциальных будущих горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Белоруссия, Молдавия и Черное море.
«Европа останется опасным континентом», — подчеркнул он.
Также среди вероятных вариантов развития событий профессор назвал вывод войск США из ЕС и ослабление НАТО. Ведь США, по его словам, уже поворачиваются в сторону Азии, при этом глава Белого дома Дональд Трамп «не заинтересован в спасении Европы, а если Вашингтон уйдет, НАТО рухнет».
Кроме того, Миршаймер предсказал период нестабильности внутри самого Евросоюза.
«Когда придет поражение, начнется игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделенным, более бедным и менее безопасным», — резюмировал он.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.