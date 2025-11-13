Ричмонд
Лавров: Европа открыто ведет подготовку к новой большой войне против РФ

Лавров отметил бойкот Европы в отношении любых миротворческих усилий по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа саботирует переговоры по Украине и открыто готовится к большой войне против РФ. Это интервью, которое итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать, приводит ТАСС.

«…саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые “санкции”, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России, — сказал Лавров.

По утверждению министра, большинство европейских правительств формируют основу некой «коалиции желающих», чья единственная цель — продление военных действий на Украине, часто «до последнего украинца».

Накануне Лавров сообщил, что встреча между Россией и США в Будапеште была перенесена из-за «подковерных докладов» президенту США Дональду Трампу.

