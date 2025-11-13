Рубио: антироссийские санкции в отношении Венгрии приостановлены на год

«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год», — сообщил он журналистам, комментируя исключения из санкций для Будапешта. Он пояснил, что продление на год касается трубопроводов для транспортировки нефти и газа, так как их мгновенное отключение способно причинить серьезный урон экономике государства.