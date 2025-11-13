Рубио: антироссийские санкции в отношении Венгрии приостановлены на год

Рубио заявил, что санкции сняты, чтобы избежать ущерба Венгрии.
Исключение Венгрии из антироссийских санкций США продлятся год. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год», — сообщил он журналистам, комментируя исключения из санкций для Будапешта. Он пояснил, что продление на год касается трубопроводов для транспортировки нефти и газа, так как их мгновенное отключение способно причинить серьезный урон экономике государства.
США также ведут переговоры с Киевом касательно потребностей ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму. По словам госсекретаря, ситуация осложняется тем, что энергосистема Украины испытывает значительные нагрузки.