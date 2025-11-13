Ричмонд
Рубио: антироссийские санкции в отношении Венгрии приостановлены на год

Исключение Венгрии из антироссийских санкций США продлятся год. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио заявил, что санкции сняты, чтобы избежать ущерба Венгрии.

«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год», — сообщил он журналистам, комментируя исключения из санкций для Будапешта. Он пояснил, что продление на год касается трубопроводов для транспортировки нефти и газа, так как их мгновенное отключение способно причинить серьезный урон экономике государства.

США также ведут переговоры с Киевом касательно потребностей ее энергоинфраструктуры, чтобы там могли пережить зиму. По словам госсекретаря, ситуация осложняется тем, что энергосистема Украины испытывает значительные нагрузки.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше