На Западе назвали пять возможных сценариев для Украины и ЕС

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выступил в Европарламенте с лекцией, представив пять возможных сценариев развития событий для Украины и Европейского союза. Согласно публикации The European Conservative, наиболее вероятным исходом аналитик считает победу России с консолидацией значительной части украинской территории, в то время как оставшаяся часть страны превратится в несостоявшееся государство, зависимое от Европы.