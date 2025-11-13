Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США и Россия не ведут переговоры по новому СНВ

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в настоящее время между США и Россией не ведется активная работа по заключению нового договора взамен СНВ. По его словам, Вашингтон анализирует степень заинтересованности Москвы в подобных переговорах.

Рубио заявил, что США отделяют вопрос СНВ от украинского конфликта.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в настоящее время между США и Россией не ведется активная работа по заключению нового договора взамен СНВ. По его словам, Вашингтон анализирует степень заинтересованности Москвы в подобных переговорах.

«Нет активного, открытого разговора… Я имею в виду, есть разговоры о потенциальных переговорах с ними об этом», — заявил Рубио.

Рубио подчеркнул, что Москва публично демонстрировала определенный интерес к данной теме, и американская сторона рассматривает эту возможность. При этом отделяя ее от контекста ситуации на Украине. Также госсекретарь добавил, что представители США и России поддерживают контакты на различных уровнях и по разным вопросам на ежедневной основе.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше