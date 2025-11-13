Рубио: США и Россия не ведут переговоры по новому СНВ

Рубио заявил, что США отделяют вопрос СНВ от украинского конфликта.
Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что в настоящее время между США и Россией не ведется активная работа по заключению нового договора взамен СНВ. По его словам, Вашингтон анализирует степень заинтересованности Москвы в подобных переговорах.
«Нет активного, открытого разговора… Я имею в виду, есть разговоры о потенциальных переговорах с ними об этом», — заявил Рубио.
Рубио подчеркнул, что Москва публично демонстрировала определенный интерес к данной теме, и американская сторона рассматривает эту возможность. При этом отделяя ее от контекста ситуации на Украине. Также госсекретарь добавил, что представители США и России поддерживают контакты на различных уровнях и по разным вопросам на ежедневной основе.