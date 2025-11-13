По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что, по оценкам Вашингтона на текущий момент, Россия якобы не хочет мирного урегулирования украинского кризиса.
«Поэтому на данный момент это именно та оценка, которую мы можем дать», — сказал Рубио.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.