По оценкам США, Россия не хочет урегулирования на Украине, заявил Рубио

Рубио: по оценкам Вашингтона, Россия якобы не хочет урегулирования на Украине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что, по оценкам Вашингтона на текущий момент, Россия якобы не хочет мирного урегулирования украинского кризиса.

«Поэтому на данный момент это именно та оценка, которую мы можем дать», — сказал Рубио.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше