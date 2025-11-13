На украинских интернет-площадках появились объявления о продаже французской военной экипировки, включая одежду, обувь и снаряжение.
Как выяснило РИА Новости в результате анализа данных социальных сетей, среди предлагаемых товаров значатся камуфляжные костюмы французского легиона, влагозащитные куртки, дождевики, берцы и даже двухместная палатка.
Стоимость комплекта камуфляжа составляет 4 500 гривен (около 8 662 рублей), при этом продавцы подчеркивают подлинность товаров, указывая на их принадлежность к экипировке армии Франции и Французского Иностранного легиона.
Цены на другую продукцию варьируются: от 440 гривен за дождевик до 3 000 гривен за армейские берцы. Также в продаже присутствует термочехол для фляги стоимостью 350 гривен, который, по заверению продавца, совместим с печью Esbit и американской флягой.
Ранее сообщалось, что на Западе назвали пять возможных сценариев для Украины и ЕС.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.