В Италии отказались публиковать интервью с Лавровым: чего испугалась газета

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью Лаврова.

Источник: Комсомольская правда

Решение итальянской газеты Corriere della Sera отказаться от публикации беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым было расценено российским дипведомством как «вопиющая цензура». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, после того, как редакция с экнзуиазмом дала согласие на интервью, она подготовила обширный список вопросов. Министр, в свою очередь, дал на каждый из них содержательный и полный ответ.

«Нам “объясняли”, что слова Лаврова “содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов”. На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте — полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», — пояснили в ведомстве.

ТАСС публикует полную версию интервью на правах эксклюзива.

Накануне Лавров подчеркнул, что в Европе намеренно бойкотируют переговоры по Украине и открыто ведут подготовку к большой войне с Россией.

