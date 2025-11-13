Лавров: встреча Путина и Трампа не состоялась из-за «подковерных докладов»

«Откуда и от кого взялись “подковерные доклады” американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — заявил Сергей Лавров ТАСС. Он подчеркнул, что европейские столицы пытаются подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.