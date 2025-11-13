Лавров: встреча Путина и Трампа не состоялась из-за «подковерных докладов»

Лавров объяснил срыв встречи Путина и Трампа скрытыми докладами.
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов», которые получал Трамп. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Откуда и от кого взялись “подковерные доклады” американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — заявил Сергей Лавров ТАСС. Он подчеркнул, что европейские столицы пытаются подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.
Министр также отметил, что не будет отвечать на «откровенные фейки» о неготовности России к переговорам и «срыве» итогов встречи в Анкоридже. Лавров выразил надежду, что США воздержатся от шагов, эскалирующих конфликт с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что четкие даты встречи Путина и Трампа в Будапеште не озвучены. При этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщал о намерении провести телефонные переговоры с Сергеем Лавровым для обсуждения возможной организации визита президентов в Венгрию.