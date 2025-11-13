Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако киевский режим не идет навстречу. ЕС поощряет Украину к продолжению военных действий, в то время как США склонны занимать выжидательную позицию, указал официальный представитель Кремля.