США проводят переговоры с Киевом о поставках вооружений, которые якобы должны помочь укрепить и защитить энергосистему Украины. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Однако в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, проблема останется нерешённой. Так было последние два-три года», — отметил он после саммита глав МИД G7.
Кроме того, Рубио высказался по поводу перспективы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, потенциальная встреча между российским лидером и главой США должна принести конкретные и ощутимые результаты.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако киевский режим не идет навстречу. ЕС поощряет Украину к продолжению военных действий, в то время как США склонны занимать выжидательную позицию, указал официальный представитель Кремля.