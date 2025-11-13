В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров

Как сообщал Life.ru, недопонимание о прекращении переговоров возникли после выхода публикации британской газеты The Times с комментариями первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Украинские СМИ процитировали дипломата, якобы переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что его цитата была приведена не точно, сам Кислица позднее также опроверг данные о прекращении переговоров, призвав отличать выдумки журналистов от официальных слов.