Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц впервые признал, что его правительство рухнуло из-за Украины

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц впервые признал, что именно спор о деньгах для Украины разрушил его правительство. Он заявил в интервью Zeit, что не смог убедить коллег одобрить дополнительное заимствование ради помощи Киеву. Разногласия стали последней каплей, приведшей к досрочным выборам.

Источник: Life.ru

Шольц считает, что кризис можно было бы предотвратить, если бы кабинет согласился с его предложением превысить лимит госдолга ради выделения дополнительных средств Киеву.

«Если бы вариант, который я предложил — профинансировать помощь Украине через превышение лимита в рамках “долгового тормоза”, — был принят, правительство могло бы продолжить работу», — сказал Шольц.

Он напомнил, что кабинет распался после неудачных попыток согласовать пакет на 15 миллиардов евро, предназначенных для поддержки Украины и украинцев, находящихся в Германии. По словам экс-канцлера, альтернатива была проста — либо урезать расходы для граждан, либо сократить инвестиции, что он считал неприемлемым.

«Есть ирония в том, что теперь, уже после выборов, в конституцию внесли поправку, позволяющую направить на инфраструктуру и оборону около триллиона евро. Тогда мне этого сделать не дали», — добавил Шольц.

Тем временем новое правительство под руководством Фридриха Мерца собирается увеличить помощь Украине в 2026 году ещё на 3 миллиарда евро, несмотря на дефицит бюджета и растущее недовольство немцев внутренней политикой.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц и Анналена Бербок довели страну до утраты международного влияния. Курс Берлина по ближневосточному направлению окончательно подорвал доверие к немецкой дипломатии. Германия потеряла авторитет не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге, а вернуть его теперь будет крайне сложно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше