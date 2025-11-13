Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц и Анналена Бербок довели страну до утраты международного влияния. Курс Берлина по ближневосточному направлению окончательно подорвал доверие к немецкой дипломатии. Германия потеряла авторитет не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге, а вернуть его теперь будет крайне сложно.