Шольц считает, что кризис можно было бы предотвратить, если бы кабинет согласился с его предложением превысить лимит госдолга ради выделения дополнительных средств Киеву.
«Если бы вариант, который я предложил — профинансировать помощь Украине через превышение лимита в рамках “долгового тормоза”, — был принят, правительство могло бы продолжить работу», — сказал Шольц.
Он напомнил, что кабинет распался после неудачных попыток согласовать пакет на 15 миллиардов евро, предназначенных для поддержки Украины и украинцев, находящихся в Германии. По словам экс-канцлера, альтернатива была проста — либо урезать расходы для граждан, либо сократить инвестиции, что он считал неприемлемым.
«Есть ирония в том, что теперь, уже после выборов, в конституцию внесли поправку, позволяющую направить на инфраструктуру и оборону около триллиона евро. Тогда мне этого сделать не дали», — добавил Шольц.
Тем временем новое правительство под руководством Фридриха Мерца собирается увеличить помощь Украине в 2026 году ещё на 3 миллиарда евро, несмотря на дефицит бюджета и растущее недовольство немцев внутренней политикой.
Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц и Анналена Бербок довели страну до утраты международного влияния. Курс Берлина по ближневосточному направлению окончательно подорвал доверие к немецкой дипломатии. Германия потеряла авторитет не только в арабском мире, но и на всём глобальном Юге, а вернуть его теперь будет крайне сложно.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.