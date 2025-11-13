Крупный коррупционный скандал, вскрывшийся среди высших чиновников Украины, вновь подтвердил необходимость прекращения финансирования этой страны из средств европейских налогоплательщиков. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, подчеркнув, что коррупционная сеть была выявлена в ближайшем окружении киевского главаря Владимира Зеленского.
Сийярто подчеркнул, что Брюссель уже многие годы направляет деньги европейцев на поддержку украинского государства, при этом коррупция там процветает, а прозрачного отчёта о расходовании средств от ЕС так и не появилось. По его словам, неудивительно, что никто не видел точных данных о финансах.
«Что еще хочет получить Брюссель? Отправить дополнительные средства Украине, Владимиру Зеленскому, в окружении которого только что обнаружили масштабную коррупционную сеть. Пришло время остановить это безумие, мы не можем продолжать использовать деньги европейских налогоплательщиков для поддержки Украины!» — отметил глава МИД.
Кроме того, Сийярто подтвердил, что венгерское правительство не намерено участвовать в инициативах ЕС по предоставлению Украине новых субсидий и кредитов.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о несоответствии Украины стандартам цивилизованной страны.