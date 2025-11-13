Corriere della Sera отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым

Там заявили, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений». На предложение опубликовать в газете сокращённую версию, а на сайте издания — полную, редакция ответила отказом.
В министерстве сочли этот случай вопиющей цензурой и напомнили о статье 19 Всеобщей декларации прав человека, по которой итальянские граждане имеют право на доступ к информации.
Как сообщал Life.ru, Лавров отметил в интервью, что Москва по-прежнему готова к саммиту РФ и США в Будапеште. Глава МИД РФ уточнил, что дата следующей встречи пока не определена, но российско-американские контакты продолжаются.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.