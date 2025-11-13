Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хотят расширить войну». На Западе предупредили о новом плане против России

Хадсон: Запад хочет расширить конфликт на Украине до войны между Европой и РФ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры и Североатлантический альянс решили превратить украинский конфликт в войну между Европой и Россией, сообщил американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.

«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство», — отметил он.

При этом профессор подчеркнул, что речь идет не о вторжении на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий.

«Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта», — сказал Хадсон.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше