«Хотят расширить войну». На Западе предупредили о новом плане против России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европейские лидеры и Североатлантический альянс решили превратить украинский конфликт в войну между Европой и Россией, сообщил американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство», — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что речь идет не о вторжении на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий.
«Любой конфликт с Россией будет вестись с применением ракет — и только ракет. Они могут быть запущены с воздуха, с подводных лодок или с кораблей, но это будет именно ракетный тип конфликта», — сказал Хадсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.