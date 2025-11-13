Рубио: у США заканчиваются возможности для новых санкций против России

«Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в Онтарио.