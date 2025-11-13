Рубио: у США заканчиваются возможности для новых санкций против России

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в Онтарио.
Рубио также заявил, что Вашингтон уже ввел рестрикции против «крупнейших нефтяных компаний» России. «Не знаю, что еще нужно сделать», — добавил госсекретарь, отметив, что, по его мнению, принимать более активные меры против так называемого теневого флота следует Европе.