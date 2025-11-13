В МИД РФ рассказали о переговорах с Украиной

По словам Мирошника, украинская сторона прилагала значительные усилия, чтобы переложить ответственность за срыв переговоров на Россию, заявляя о якобы отсутствии у Москвы желания к миру, в то время как сама Украина, как отметил дипломат, в конечном итоге была вынуждена признать свою неспособность к конструктивным действиям в рамках переговорного процесса.