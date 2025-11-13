Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США предоставили Венгрии год отсрочки от санкций против закупки нефти у РФ

Соединённые Штаты предоставили Венгрии годичную отсрочку от действия санкций, позволяющую Будапешту продолжать закупки российской нефти и газа. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД стран «Большой семёрки», резкий отказ от российских энергоресурсов мог бы оказаться чрезмерно травматичным для венгерской экономики.

Источник: Life.ru

«Потеря доступа к этим энергоресурсам была бы крайне дестабилизирующей для Венгрии», — сказал он.

Параллельно американская администрация вывела из-под санкционного режима проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, разрешив его реализацию до полного завершения. Рубио пояснил, что данный шаг обусловлен заинтересованностью Вашингтона в обеспечении энергетической независимости Будапешта, несмотря на участие в проекте российской компании.

«Мы хотим, чтобы они могли её достроить, потому что мы хотим, чтобы они были энергетически независимыми», — подчеркнул госсекретарь США.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США сняли ограничения с Венгрии, касающиеся импорта российских энергоносителей, на неопределённый срок, а не на один год. По его словам, это позволит стране избежать резкого роста цен на топливо и газ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше