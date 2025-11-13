США предоставили Венгрии год отсрочки от санкций против закупки нефти у РФ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США сняли ограничения с Венгрии, касающиеся импорта российских энергоносителей, на неопределённый срок, а не на один год. По его словам, это позволит стране избежать резкого роста цен на топливо и газ.