Лавров: Россия передала Украине более 9 тысяч тел погибших солдат за год

При этом, по его словам, Киев вернул Москве лишь 143 тела российских военнослужащих. Министр подчеркнул, что обычно о потерях на поле боя не говорят публично, и предложил самостоятельно делать выводы из приведённых цифр.
Ранее Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. В качестве примера министр привёл случаи, когда украинский лидер вручал награды бойцам полка «Азов»* с шевронами фашистской Германии на руках. Лавров подтвердил, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования конфликта.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Террористическая организация, запрещённая в России.