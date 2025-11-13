Ричмонд
Лавров: Россия передала Украине более 9 тысяч тел погибших солдат за год

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что с начала 2025 года российская сторона передала Украине более 9 тысяч тел погибших солдат ВСУ. Об этом министр заявил в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera, которая отказалась публиковать интервью. Слова Лаврова приводит МИД.

Источник: Life.ru

При этом, по его словам, Киев вернул Москве лишь 143 тела российских военнослужащих. Министр подчеркнул, что обычно о потерях на поле боя не говорят публично, и предложил самостоятельно делать выводы из приведённых цифр.

Ранее Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно собственными действиями демонстрировал, что является нацистом. В качестве примера министр привёл случаи, когда украинский лидер вручал награды бойцам полка «Азов»* с шевронами фашистской Германии на руках. Лавров подтвердил, что денацификация остаётся непреложным условием для урегулирования конфликта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

