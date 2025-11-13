Ричмонд
Украина получила технологию «стена дронов»

Украина получила от западной компании Atreyd новейшую систему противоракетной обороны под названием «стена дронов», которая может быть развернута в течение нескольких недель.

Согласно публикации издания Business Insider, система представляет собой рой FPV-дронов, оснащенных взрывчаткой, которые запускаются с наземных платформ при обнаружении угрозы. В управлении «стеной дронов» задействованы технологии искусственного интеллекта. Основатель компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил поставку системы Украине и ожидает её ввода в эксплуатацию в ближайшие недели.

Как отмечает Business Insider, это будет первый случай применения подобной технологии в боевых условиях. Система предназначена для оборонительных операций, и хотя точное место развертывания не раскрывается, предполагается её постоянное размещение с возможностью дальнейшего расширения на другие регионы Украины.

Atreyd стала финалистом конкурса НАТО, объявленного в марте для поиска решений против российских дронов и планирующих бомб. Компания имеет производственные линии во Франции и на Украине, а также заключила контракт по меньшей мере с одной страной НАТО.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ рассказали о переговорах с Украиной.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше