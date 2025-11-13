Украина получила технологию «стена дронов»

Украина получила от западной компании Atreyd новейшую систему противоракетной обороны под названием «стена дронов», которая может быть развернута в течение нескольких недель.
Согласно публикации издания Business Insider, система представляет собой рой FPV-дронов, оснащенных взрывчаткой, которые запускаются с наземных платформ при обнаружении угрозы. В управлении «стеной дронов» задействованы технологии искусственного интеллекта. Основатель компании, пожелавший остаться анонимным, подтвердил поставку системы Украине и ожидает её ввода в эксплуатацию в ближайшие недели.
Как отмечает Business Insider, это будет первый случай применения подобной технологии в боевых условиях. Система предназначена для оборонительных операций, и хотя точное место развертывания не раскрывается, предполагается её постоянное размещение с возможностью дальнейшего расширения на другие регионы Украины.
Atreyd стала финалистом конкурса НАТО, объявленного в марте для поиска решений против российских дронов и планирующих бомб. Компания имеет производственные линии во Франции и на Украине, а также заключила контракт по меньшей мере с одной страной НАТО.
