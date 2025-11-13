Токаев и Путин тепло попрощались

Как рассказали в Акорде, президенты Казахстана и России тепло попрощались. В аэропорту Внуково президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица.
Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.Читать дальше