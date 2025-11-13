Ричмонд
Токаев и Путин тепло попрощались

Сегодня ночью завершился государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в Акорде, президенты Казахстана и России тепло попрощались. В аэропорту Внуково президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица.

