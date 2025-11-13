Рубио предупредил о последствиях изъятия замороженных активов РФ

Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что возможная конфискация суверенных активов России может привести к непредвиденным последствиям.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что в администрации США вопросом использования российских активов занимается министр финансов Скотт Бессент, и воздержался от дальнейших комментариев, чтобы не опережать позицию министерства финансов.
«Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать», — заявил Рубио.
Ранее сообщалось, что Рубио прояснил слова Трампа о ядерных испытаниях.
