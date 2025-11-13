Новосибирский экс-министр Лев Решетников возглавит создание нового промпарка DoorHan

Кроме того, соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили корпорация развития Новосибирской области и ООО «Нова групп». В его рамках в Новосибирском районе, на территории Новолуговского сельсовета, будет создан индустриальный парк «НОВА». Его особенностью станет смешанный профиль, открывающий площадку для компаний из самых разных отраслей экономики. Общий объём инвестиций в проект составит 6,5 миллиардов рублей.