Новосибирский экс-министр Лев Решетников возглавит создание нового промпарка DoorHan

12 ноября в Новосибирской области дан старт XIV Всероссийскому форуму территорий развития и инвестиций «ИнПарк». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, к нему присоединятся эксперты и гости из более чем 30 регионов Российской Федерации, а также представителей Республики Беларусь.
Практическим итогом первого дня форума стало подписание соглашений о создании двух новых индустриальных парков.
Создание нового промышленного парка DoorHan возглавит Лев Решетников, ранее занимавший пост министра экономического развития региона. Соответствующее соглашение было заключено между Корпорацией развития Новосибирской области и компанией «Дорхан Восток Девелопмент». Новый парк DoorHan будет специализироваться на размещении промышленных производств и, по прогнозам инвестора, создаст порядка тысячи новых рабочих мест.
Кроме того, соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта заключили корпорация развития Новосибирской области и ООО «Нова групп». В его рамках в Новосибирском районе, на территории Новолуговского сельсовета, будет создан индустриальный парк «НОВА». Его особенностью станет смешанный профиль, открывающий площадку для компаний из самых разных отраслей экономики. Общий объём инвестиций в проект составит 6,5 миллиардов рублей.
Также в рамках форума было подписано соглашение с новосибирским отделением «Деловой России» о сотрудничестве в оценке внедрения Регионального инвестиционного стандарта.