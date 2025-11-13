Ричмонд
Рубио раскрыл договоренности с Лавровым о саммите лидеров России и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон договорились о необходимости достижения конкретных результатов на следующей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос о своём разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио подчеркнул, что обе стороны сошлись во мнении: саммит должен принести практические результаты, а не быть встречей ради встречи.

Американский госсекретарь выразил надежду на возможность достижения позитивных результатов и окончания конфликта, отметив, что Вашингтон заинтересован в таком исходе.

Ранее сообщалось, что Рубио предупредил о последствиях изъятия замороженных активов РФ.

