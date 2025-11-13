Токаев: Все успехи России связаны с Путиным и его лидерством

В рамках своего визита в Россию Токаев провел важные переговоры с Путиным. Так, президенты подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров, состоявшихся в Кремле. Главное из переговоров и основные положения декларации — в материале «Вечерней Москвы».