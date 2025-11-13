Токаев: Все успехи России связаны с Путиным и его лидерством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с государственным визитом в Москве, высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в развитие российской государственности.
По словам Токаева, все успехи современной России напрямую связаны с деятельностью, дальновидной политикой и авторитетным лидерством Владимира Путина.
— Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства, — заявил казахстанский лидер на государственном обеде в Кремле.
Токаев также подчеркнул, что Россия является для Казахстана «Богом данным соседом», и произнес тост за будущее и процветание народов обеих стран, а также за президента России, передает ТАСС.
В рамках своего визита в Россию Токаев провел важные переговоры с Путиным. Так, президенты подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров, состоявшихся в Кремле. Главное из переговоров и основные положения декларации — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.