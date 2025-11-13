Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: Все успехи России связаны с Путиным и его лидерством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с государственным визитом в Москве, высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в развитие российской государственности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с государственным визитом в Москве, высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в развитие российской государственности.

По словам Токаева, все успехи современной России напрямую связаны с деятельностью, дальновидной политикой и авторитетным лидерством Владимира Путина.

— Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международной позиции вашего государства, — заявил казахстанский лидер на государственном обеде в Кремле.

Токаев также подчеркнул, что Россия является для Казахстана «Богом данным соседом», и произнес тост за будущее и процветание народов обеих стран, а также за президента России, передает ТАСС.

В рамках своего визита в Россию Токаев провел важные переговоры с Путиным. Так, президенты подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров, состоявшихся в Кремле. Главное из переговоров и основные положения декларации — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, Токаев пригласил президента России Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.