Лавров: Россия готова провести в Венгрии второй саммит с Трампом

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал министр иностранных дел, сообщает «Прайм». Лавров уточнил, что конкретные сроки проведения саммита пока не установлены, а диалог между Россией и США продолжается.