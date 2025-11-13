Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия готова провести в Венгрии второй саммит с Трампом

Россия готова провести в Будапеште второй саммит между Россией и США при условии, что мероприятие будет базироваться на детально проработанных результатах предыдущей встречи, прошедшей на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Россия готова провести второй саммит в Будапеште.

Россия готова провести в Будапеште второй саммит между Россией и США при условии, что мероприятие будет базироваться на детально проработанных результатах предыдущей встречи, прошедшей на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал министр иностранных дел, сообщает «Прайм». Лавров уточнил, что конкретные сроки проведения саммита пока не установлены, а диалог между Россией и США продолжается.

Лавров подчеркнул, что лица, оказывающие влияние на президента Украины Владимира Зеленского, стремятся отклонить американского президента Дональда Трампа от ранее обозначенного им курса, направленного на достижение долгосрочного и устойчивого мира. По мнению министра, цель таких действий — предоставить Киеву возможность временно снизить напряженность.

Ранее после телефонного разговора Путина и Трампа 16 октября президент США заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать специальный оргкомитет для организации саммита. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что саммит РФ и США в Венгрии будет востребован после тщательной предварительной работы.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше