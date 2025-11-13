По словам Пескова, предложение продолжить переговоры в кремлевской квартире Путин делает крайне редко. До Касым-Жомарта Токаева там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. «Дружеские и теплые отношения Путина и Токаева позволяют лидерам в непринужденной и откровенной обстановке обсуждать самые важные вопросы», — заявил пресс-секретарь президента России.
Крайне редко: Песков рассказал о переговорах Токаева и Путина в квартире президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах президентов России и Казахстана в неформальной обстановке, передает NUR.KZ со ссылкой на Адиля Балтабаева.