Крайне редко: Песков рассказал о переговорах Токаева и Путина в квартире президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах президентов России и Казахстана в неформальной обстановке, передает NUR.KZ со ссылкой на Адиля Балтабаева.

Источник: Nur.kz

По словам Пескова, предложение продолжить переговоры в кремлевской квартире Путин делает крайне редко. До Касым-Жомарта Токаева там побывали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин. «Дружеские и теплые отношения Путина и Токаева позволяют лидерам в непринужденной и откровенной обстановке обсуждать самые важные вопросы», — заявил пресс-секретарь президента России.

