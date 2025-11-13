Ричмонд
Рубио заявил, что у США заканчиваются цели для новых санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Вашингтона заканчиваются возможности для введения новых санкций против России.

Отвечая на вопросы журналистов, он заявил: «Я не знаю, что ещё нужно сделать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить санкции».

Чиновник отметил, что администрация президента Дональда Трампа уже ввела ограничительные меры против российских нефтяных компаний, как того требовали различные круги, однако для вступления этих санкций в силу потребуется время, прежде чем их эффект станет ощутимым.

Ранее сообщалось, что Рубио раскрыл договоренности с Лавровым о саммите лидеров России и США.

