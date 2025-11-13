Песков: неопределенность Японии по поводу безъядерного статуса беспокоит РФ

Россия обеспокоена тем, что Япония демонстрирует неопределенность в вопросе безъядерного статуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему задали вопрос, следят ли российские власти за заявлениями нового японского премьер-министра Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которые в числе прочего предполагают безъядерный статус Японии.
«Конечно, следим. И, конечно, вызывает», — сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.
Напомним, Санаэ Такаити избрали премьер-министром Японии 21 октября. 11 ноября она выступала в парламенте, где её попросили подтвердить приверженность неядерным принципам страны. Глава правительства ушла от прямого ответа, заявив, что пересмотр документов «только начинается».