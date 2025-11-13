Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: неопределенность Японии по поводу безъядерного статуса беспокоит РФ

Представитель Кремля отметил, что Россия следит за заявлениями Токио о пересмотре принципов оборонной политики.

Источник: Аргументы и факты

Россия обеспокоена тем, что Япония демонстрирует неопределенность в вопросе безъядерного статуса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос, следят ли российские власти за заявлениями нового японского премьер-министра Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которые в числе прочего предполагают безъядерный статус Японии.

«Конечно, следим. И, конечно, вызывает», — сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Напомним, Санаэ Такаити избрали премьер-министром Японии 21 октября. 11 ноября она выступала в парламенте, где её попросили подтвердить приверженность неядерным принципам страны. Глава правительства ушла от прямого ответа, заявив, что пересмотр документов «только начинается».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше