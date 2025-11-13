Ричмонд
Хадсон: Запад пытается расширить конфликт на Украине до войны между РФ и Европой

Хадсон отметил, что западные страны не готовы к прямому военному столкновению.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры европейских стран и представители НАТО стремятся превратить конфликт на Украине в широкомасштабное противостояние между Европой и Россией. Об этом заявил американский экономист Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Неоконсерваторы и часть НАТО, включая генерального секретаря Марка Рютте, решили, что хотят расширить конфликт между Украиной и Россией до конфликта между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить её поверить, что война неизбежна», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что западные страны не готовы к прямому военному столкновению с Россией и вторжению на её территорию. По мнению Хадсона, боевые действия будут вести дистанционно, преимущественно с использованием ракетных ударов.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Запад спровоцировал украинский конфликт, недооценив возможности России, чем поставил НАТО в очень опасное положение.

