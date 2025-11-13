Хадсон: Запад пытается расширить конфликт на Украине до войны между РФ и Европой

«Неоконсерваторы и часть НАТО, включая генерального секретаря Марка Рютте, решили, что хотят расширить конфликт между Украиной и Россией до конфликта между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить её поверить, что война неизбежна», — подчеркнул эксперт.