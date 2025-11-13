ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна вечером в среду по местному времени (ранним утром в четверг по Москве).
«В 21.45 (05.45 четверга мск) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — указано в обновленном расписании главы государства.
При этом в настоящее время в палате представителей конгресса США до сих пор продолжаются дебаты перед предстоящим голосованием, на котором законодатели должны утвердить законопроект о временном финансировании работы правительства.
