Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна

Белый дом подтвердил, что Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна вечером в среду по местному времени (ранним утром в четверг по Москве).

«В 21.45 (05.45 четверга мск) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 — Закон о продолжении финансирования», — указано в обновленном расписании главы государства.

При этом в настоящее время в палате представителей конгресса США до сих пор продолжаются дебаты перед предстоящим голосованием, на котором законодатели должны утвердить законопроект о временном финансировании работы правительства.

