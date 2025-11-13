Ричмонд
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции

Сийярто призвал остановить спонсирование Украины из-за коррупционного скандала.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Из-за бушующей на Украине коррупции нужно остановить финансовую помощь от ЕС, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*.

«Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…» — пишет политик.

Глава венгерского ведомства указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

«И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!» — добавил Сийярто.

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк уточнил, что антикоррупционное бюро провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. По словам Железняка, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

