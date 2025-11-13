Заявления финского президента Александра Стубба о готовности говорить с Москвой — это лишь прикрытие для все более откровенной подготовки Европы к конфликту с Россией. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.
«Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и “коалиции желающих” приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого “полуголубя мира”, заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией», — написал сенатор в Telegram-канале.
По оценке Пушкова, реальные перспективы для переговоров между Россией и Евросоюзом появятся только при условии отказа Брюсселя от проводимого антироссийского курса.
Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что европейские страны готовятся к возможной войне с Россией. При этом Вучич отметил, что это не пустая новость — к этому «готовятся все».