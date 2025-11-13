Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова к диалогу и сотрудничеству с Европой и бывшими партнёрами лишь после того, как в этих странах утихнет «русофобское остервенение».
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у Лаврова, однако отказалась публиковать ответы министра полностью, без сокращений и цензуры. Полный текст интервью размещен на сайте МИД РФ.
«Хотелось бы, чтобы европейские правительства, большинство из которых проводит яростную антироссийскую политику, осознали всю опасность такого пагубного курса. Когда это русофобское остервенение — по-другому не скажешь — пройдет, мы будем открыты к контактам, к тому, чтобы послушать, как бывшие партнёры собираются вести дела с нами дальше», — отметил Лавров в интервью.
Он подчеркнул, что нынешний кризис не отвечает интересам народов России и стал следствием бездумной и бесперспективной политики европейских элит, которая привела к конфронтации, избранной не Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Польшу за нагнетание истерии в сторону России. Дипломат подчеркнула, что антироссийская риторика преследует исключительно сиюминутные политические цели.