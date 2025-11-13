Лавров назвал условия по проведению саммита России и США в Будапеште

Россия готова провести в Будапеште второй саммит с США, если переговоры будут основываться на проработанных результатах встречи в штате Аляска, состоявшеся в августе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД РФ прокомментировал соответствующий вопрос в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которая после отказалась публиковать его ответы в полном виде. Версию разговора без сокращений и цензуры обнародовало на своём сайте внешнеполитическое ведомство России.
«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», — сказал Лавров.
Он уточнил, что дата указанных переговоров не определена, и стороны продолжают контакты по этому поводу. Министр также обратил внимание на то, что «европейские хозяева» главы киевского режима Владимира Зеленского стремятся повлиять на президента США Дональда Трампа.
По словам Лаврова, они пытаются сбить его «с предложенного им же пути», который состоит в достижении устойчивого долговременного мира, а не в срочном прекращении огня. Глава МИД РФ добавил, что такими шагами кураторы Украины хотят предоставить Киеву передышку, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия против России.
Напомним, 16 октября российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что стороны приступят к подготовке встречи двух лидеров.
Позже Путин сообщил, что саммит в Будапеште, скорее всего, переносится. 11 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов России и США была отложена, но не отменена. Глава правительства добавил, что вопрос её проведения по-прежнему находится на повестке дня.