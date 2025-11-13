Омск в третий раз примет межрегиональный форум России и Казахстана

В минувшую среду, 13 ноября 2025 года, стало известно, что площадкой для проведения грядущего XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2026-м году станет Омск. Об этом со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова сообщил глава региона Виталий Хоценко.