Омск в третий раз примет межрегиональный форум России и Казахстана

В минувшую среду, 13 ноября 2025 года, стало известно, что площадкой для проведения грядущего XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2026-м году станет Омск. Об этом со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Это большое доверие к Омской области. Мы готовы принять форум на высоком уровне и показать, что наш регион открыт для сотрудничества, инвестиций и новых проектов», — приводят в областном правительстве реакцию губернатора на такое известие.
Отметим, Омск дважды становился площадкой для Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Впервые это произошло в 2003 году, во второй раз прием делегатов Омску доверили в 2019-м году.
Стоит напомнить, что в настоящий момент делегация Омской области во главе с губернатором работает на открывшемся XXI Форуме, который проходит в казахстанском городе Уральске.