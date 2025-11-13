Лавров: Трамп получил «подковёрные доклады» перед срывом саммита в Будапеште

Ранее Life.ru писал, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Сергеем Лавровым. Министр подробно ответил на вопросы, но редакция сочла его заявления «спорными» и требующими проверки фактов. В МИД РФ назвали это вопиющей цензурой и напомнили о праве граждан на доступ к информации.