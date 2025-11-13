Ричмонд
Лавров: Трамп получил «подковёрные доклады» перед срывом саммита в Будапеште

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом по украинскому урегулированию могла сорваться из-за «подковёрных докладов» главе Белого дома. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью итальянской газете Corriere della Sera, которая отказалась его публиковать. Слова министра приводит МИД.

Лавров детально изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже. Министр заявил, что неизвестно, откуда Трамп получил «подковёрные доклады», после чего он либо перенёс, либо отменил будапештский саммит.

«Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про “неготовность России к переговорам”, “срыв” итогов Анкориджа я не собираюсь», — подчеркнул министр.

Он назвал анкориджские понимания важной вехой на пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По словам Лаврова, эти соглашения отражают реальные условия и тесно связаны с предложениями Владимира Путина 2024 года.

«Мы оценили, что эти условия были услышаны и восприняты, в том числе публично, администрацией Дональда Трампа — прежде всего в том, что касается неприемлемости втягивания Украины в НАТО», — добавил министр.

Глава МИД рассказал о передаче концепции США через спецпредставителя Трампа, о телефонных переговорах и подготовке саммита в Будапеште.

«Не последовало реакции и в ходе моей встречи с госсекретарём Марко Рубио в сентябре в Нью-Йорке. После беседы Вашингтон сообщил, что личная встреча для подготовки контакта на высшем уровне не требуется», — отметил Лавров.

Ранее Life.ru писал, что итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Сергеем Лавровым. Министр подробно ответил на вопросы, но редакция сочла его заявления «спорными» и требующими проверки фактов. В МИД РФ назвали это вопиющей цензурой и напомнили о праве граждан на доступ к информации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

