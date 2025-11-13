Итальянская газета отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым: как это объяснили в редакции

Крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать эксклюзивное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Редакция, получив ответы на свои же вопросы, не захотела публиковать полный материал без цензуры, сославшись на «множество спорных утверждений, требующих проверки фактов». Предложение МИД РФ опубликовать сокращенную версию в печатном номере, а полную — на сайте издания, было отвергнуто.
«Нам направили обширные вопросы к интервью. На каждого из них министр дал достойный ответ. Текст был подготовлен к работе. Можно было опубликовать. Но издание было отклонено от размещения ответа Лаврова по своим же вопросам», — подчеркнули в МИД.
Российское внешнеполитическое ведомство расценило этот инцидент как вопиющий акт цензуры, напомнив редакции о статье 19 Всеобщей декларации прав человека, гарантирующей гражданам право на доступ к информации.
Резкую оценку произошедшему дало и посольство России в Италии, назвав отказ газеты наглядным примером обмана итальянской общественности. В дипломатической миссии заявили, что до граждан Италии сознательно не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, тем самым вводя их в заблуждение. Полная версия интервью, так и не увидевшая свет ни в печати, ни на интернет-ресурсе издания, была обнародована в официальном Telegram-канале посольства.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Сергей Лавров отмечал, что Москва по-прежнему готова провести второй российско-американский саммит в Будапеште, и двусторонние контакты между странами продолжаются. Министр также отметил, что британское издание Financial Times распространило ложную информацию, связав отмену саммита в Будапеште с якобы направленным Россией меморандумом по Украине.
Помимо прочего Лавров заявил, что встреча в верхах между Россией и США в Будапеште не состоялась из-за «подковерных докладов». Министр иностранных дел охарактеризовал договоренности в Анкоридже как важный шаг к долгосрочному миру на Украине. По его словам, они направлены на преодоление последствий событий февраля 2014 года в Киеве.