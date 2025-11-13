Итальянская газета отказалась публиковать эксклюзивное интервью с Лавровым: как это объяснили в редакции

Резкую оценку произошедшему дало и посольство России в Италии, назвав отказ газеты наглядным примером обмана итальянской общественности. В дипломатической миссии заявили, что до граждан Италии сознательно не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, тем самым вводя их в заблуждение. Полная версия интервью, так и не увидевшая свет ни в печати, ни на интернет-ресурсе издания, была обнародована в официальном Telegram-канале посольства.